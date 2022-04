Il ringraziamento del sindaco di Mesenzana per l’impegno profuso nel giorno del dolore

Pubblichiamo la nota a firma del sindaco di Mesenzana Alberto Rossi per l’impegno profuso nel giorno del dolore, durante il funerale dei due bambini Giada e Alessio.

Certamente sarebbe stato meglio meglio che oggi, sabato 02.04.2022, la nostra giornata fosse continuata nella normale routine, ma il destino ha voluto che ci trovassimo a Mesenzana per le esequie funebri di Alessio e Giada.

Ed allora è questo il momento per ringraziare la Polizia di Stato presente con una macchina ai funerali, la CRI Luino, i Sindaci e le Polizie Locali di Cuveglio, Germignaga Luino, Porto Valtravaglia e Rancio V.; i volontari della Protezione Civile Intercomunale Valtravaglia e Luino; i Gruppi Alpini di Mesenzana, Cittiglio e Grantola; l’Associazione Carabinieri di Luino; le Guardie Ecologiche Volontarie di Comunità Montana e tutti quelli che volontariamente hanno dato una mano, mettendo in campo una forza di oltre 50 uomini.

Questo è servito per permettere alle persone che desideravano intervenire alle esequie di non avere né ostacoli né problemi di sosta e/o viabilistici, Oltremodo questa “forza” è stata anche una sicurezza per i famigliari; così anche alla macchina organizzatrice ha potuto lavorare al meglio.

Questa “forza” è stata ben coadiuvata dal responsabile PC Lorenzo Canazza sotto la regia

dei Carabinieri della Compagnia di Luino intervenuti in massa.

Un grazie Speciale al colonnello dei Carabinieri Gianluca Piasentin, al capitano Alessandro

Volpini, ed al nuovo comandante di stazione carabinieri Luino, Luogotenente Roberto Notturno.

ANCORA GRAZIE

Alberto Rossi – Sindaco