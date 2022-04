Rinnovati a Varese sei consigli di quartiere: nominati i nuovi coordinatori

Si sono svolti i primi incontri dei consigli di quartieri di Varese che hanno visto anche la nomina dei rispettivi coordinatori.

Tra lunedì e giovedì sono state 6 le assemblee rionali a riunirsi, mentre le altre sono in programma per la prossima settimana.

Il Consiglio di Quartiere numero 10 che si occupa dell’area Conca d’Oro, Bellavista – Loreto, Cartabbia, Novellina e Capolago avrà come coordinatore Nicola Maria Cesare Pasquini. Il suo vicario è invece Nicola Corcione.

Marina Micheli è invece la coordinatrice del Consiglio di Quartiere numero 5 (Centro, Biumo Inferiore, Brunella), mentre Ferloni Giovanna e Bianchi Giovanna saranno le responsabili del Consiglio di Quartiere 4 (Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta).

Per il Consiglio di Quartiere 3 (Bobbiate, Mustonate, Lissago, Schiranna, Calcinate Del Pesce) è stata nominata coordinatrice Merani Marika mentre per l’assemblea rionale 6 che si occupa di Valle Olona, Belmonte, San Fermo saranno Nicoletta Ballerio e Giovanni Costanzo a fare da coordinatrice e vicario. Marco Regazzoni sarà invece il coordinatore del Consiglio di Quartiere 7 (Belforte, Mentasti) e Sabrina Cosma sarà la sua vice.

«Un ottimo inizio per i Consigli di quartiere che si sono ritrovati questa settimana – dice Giacomo Fisco, consigliere comunale con delega ai consigli di quartiere – ringrazio i tanti cittadini che si sono messi a disposizione della città nell’interesse dei propri rioni: è bello vedere tanti cittadini impegnati per la propria comunità e finalmente tutti in presenza nei luoghi simbolo dei propri quartieri».

I prossimi incontri:

Lunedì 11 aprile 2022

– Consiglio di Quartiere n. 1 (Campo dei Fiori, Sacro Monte, Velate, Fogliaro, Sant’Ambrogio, Bregazzana, Provinciale Rasa, Rasa), ore 19.00 presso aula doposcuola Scuola Primaria Canetta, via Canetta n. 12.

– Consiglio di Quartiere n. 12 (Giubiano, Ospedale), alle ore 21.00 presso Centro Diurno di via Maspero, via Maspero n. 20.

Martedì 12 aprile 2022

– Consiglio di Quartiere n. 9 (Montello, Aguggiari, Sangallo) alle ore 19.00 presso Scuola Primaria San Giovanni Bosco, via Busca n. 14

– Consiglio di Quartiere n. 8 (Biumo Superiore, Ippodromo, Valganna, Olona – Mulini Grassi), alle ore 21.00 presso Scuola Primaria Pascoli, viale Ippodromo n. 28

Mercoledì 13 aprile 2022

– Consiglio di Quartiere n. 2 (Avigno, Masnago, Calcinate degli Orrigoni, Carrozzeria), alle ore 19.00 presso Centro d’Incontro di Avigno (sala superiore), via Oriani n. 121

– Consiglio di Quartiere n. 11 (San Carlo, Bustecche, Bizzozero), ore 21.00 presso Spazio Yak, piazza Fulvio De Salvo n. 6