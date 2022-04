Riparte la stagione delle Grotte del Remeron: prima uscita il 24 aprile

Con l’arrivo della primavera riparte la stagione turistica della Grotta Remeron a Comerio.

A partire da domenica 24 aprile, secondo il calendario pubblicato sul sito internet www.grottaremeron.com sarà possibile, accompagnati da guide naturalistiche in escursioni della durata di 3 ore, vivere la montagna in tutti i suoi aspetti: scoprine la storia, esplorarne i sentieri, conoscerne la flora e la fauna per poi addentrarsi nel sottosuolo, sino alla profondità di 48 metri e vivere, in totale sicurezza per qualche minuto, l’esperienza del buio assoluto, normalmente riservata agli speleologi.

La Remeron, principale attrazione turistica del versante sud del Parco Campo dei Fiori, esplorata a inizio Novecento ed attrezzata per le visite guidate già a partire dal 1914, rappresenta un importante sistema a tutela sia della fauna, al suo interno sono presenti specie protette di chirotteri, sia delle acque che alimentano poi la rete idrica di parte dei comuni del varesotto.

Per gli amanti della gastronomia è sempre possibile abbinare all’escursione piatti di cucina lombarda presso la ex Colonia Elioterapica Marisa Rossi di Barasso, punto di partenza ed arrivo delle escursioni.

Per informazioni e prenotazioni:

www.grottaremeron.com

tel: 0332 1543101

Punto di partenza escursioni: Colonia Marisa Rossi, via al piano 3, Barasso