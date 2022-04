Riparte la stagione di Musica nel Mendrisiotto

La 44esima stagione di Musica nel Mendrisiotto riprende dopo la pausa pasquale con un recital pianistico, domenica 24 aprile alle 10.30 nella sala dell’associazione a Mendrisio, accanto al Museo d’arte, con il noto pianista italiano Antonio di Cristofano,

Cristofano è stato applaudito nelle più importanti sale del mondo nell’ambito di rinomati festival quali Teatro Bibiena di Mantova, Teatro Politeama di Palermo, Sala Ciaikovsky di Mosca, Smetana Hall e Dvorak Hall a Praga, Gasteig Hall di Monaco, Società Chopin di Varsavia, Glenn Gould Studio in Toronto, Yamaha Concert Hall in Tokyo, Ernst Reuter Saal in Berlino, Hong Kong City Hall, collaborando con direttori quali M. Bosch, M. Alsop, C. Schulz, M. Zanini, C. Olivieri-Munroe, A. Chernushenko, L. Svarovsky, M. Sieghart, T. Kuchar, e con orchestre quali Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Radio Bucarest, Praga Radio Symphony Orchestra, Czech Philarmonic, Toronto Sinfonia, Philarmonique de Montreal,Jerusalem Symphony, Slovak Filharmonie, Dubrovnik Symphony Orchestra, Istanbul Symphony Orchestra, Sofia Philarmonic, Łódź Filarmonica e recentemente con l’Orchestra della Scala di Milano.

Il programma partirà con la brillante Polacca Fantasia in la bemolle maggiore op. 61 di Fryderyk Chopin, seguita dai primi tre brani dell’op. 118 di Johannes Brahms.

A seguire la struggente Elegia in mi bemolle minore op. 3 n. 1 di Sergej Rachmaninov per chiudere con il funambolico Scherzo in si bemolle minore op. 31 n. 2 di Fryderyk Chopin.