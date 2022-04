Riparte la stagione turistica sul Lago di Como, a Villa Del Balbianello un incontro con gli attori del territorio

“Il turismo per la Lombardia e in particolare per il territorio lariano è un valore aggiunto, uno straordinario ‘generatore’ di nuova economia e un volano per l’intera comunità sociale. Dopo il difficile periodo della pandemia questa è la strada che dobbiamo ricominciare a percorrere”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi presenta l’evento dedicato al territorio e al turismo in programma venerdì 8 aprile alle ore 10.30 a Villa del Balbianello (Tremezzina).

L’incontro, promosso insieme al Presidente FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) Marco Magnifico, vedrà la partecipazione dell’Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni.

L’obiettivo è promuovere un momento di confronto con gli stakeholders del territorio alla vigilia dell’apertura della stagione turistica. “Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra passione, la nostra energia e il nostro impegno per confrontarci con chiunque abbia proposte utili per sostenere e rafforzare l’identità turistica lariana -spiega Alessandro Fermi-. Oggi, per sostenere la cultura e sviluppare il turismo, è fondamentale fare rete. Dobbiamo essere capaci di costruire un ‘sistema’ formato da enti e associazioni in grado di rafforzare il loro legame con il territorio e aumentare, in questo modo, l’appeal dell’intera area”.

Per raggiungere Villa del Balbianello sarà predisposto un servizio transfer via lago, con imbarco dal Lido di Lenno a partire dalle ore 9.45. L’accredito dei giornalisti in loco è previsto a partire dalle ore 10.