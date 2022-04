Ripartono i lavori a Gurone, da lunedì 4 aprile cambia la viabilità

Riprendono i lavori a Gurone. Le opere di manutenzione sulla rete idrica nella frazione di Malnate erano già iniziati nel 2021 ma poi, dopo una prima sospensione e il “fuori programma” causato dalla chiusura della Briantea in via Varese, erano stati rimandati.

Da lunedì 4 aprile – orario indicato le 8.30 – ci saranno quindi gli operai al lavoro e questo porterà alla chiusura di alcune strade e alla modifica della viabilità su via Ravina, via Redipuglia, via Cristoforo Colombo e via Galilei.

Le principali modifiche saranno: l’istituzione del doppio senso di marcia in via Redipuglia con divieto di sosta sui due lati; l’istituzione del doppio senso di marcia in via Colombo, solo per i residenti, dall’11 aprile per 5 giorni; la chiusura totale dell’incrocio tra via Adua e via Redipuglia, importante snodo perché è la strada che porta alle Fontanelle, dal 19 aprile per 5 giorni; dall’11 aprile deviazione del percorso dell’autobus C77 in Via A. Di Dio.

La durata dei lavori è stimata per 7 settimane. Eventuali altre modifiche verranno tempestivamente comunicate.

Il sindaco Irene Bellifemine e il comandante della Polizia Locale Stefano Lanna hanno spiegato in un video nel particolare le variazioni alla viabilità