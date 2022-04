Riprendono gli incontri dell’Auser di Busto Arsizio con una chiacchierata in dialetto

Dopo il lungo stop per covid, riprendono le attività in presenza dell’Auser (Associazione per l’invecchiamento attivo) di Busto Arsizio. Venerdì 8 aprile alle ore 15, nella sede di via Volta 5, è previsto un incontro per chiacchierare in dialetto bustocco, il cosiddetto “I ciciàai in büstocu”.

L’invito è esteso anche a chi non parla il dialetto: lo scopo è infatti anche quello di riflettere sui temi della vita di oggi e di ieri. Tra gli argomenti trattati, con il contributo di Carlo Valentini, la “saggezza dei secoli, i proverbi”. O meglio, “I pruerbi di nostar vegi” come scritto nella locandina dell’invito.

Per partecipare è utile annunciarsi o telefonando ai numeri 0331-320942 e 0331-1629011, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail auserbustoarsizio@gmail.com.