Riprendono le giornate del volontariato ambientale: prima tappa alla riserva del lago di Ganna

Dopo il grande successo dell’anno scorso, riprendono le giornate di volontariato ambientale dedicate alla cura del nostro territorio insieme alle GEV del Campo dei Fiori e a Legambiente Varese.

In programma, da aprile a novembre, ben 14 iniziative variegate e dislocate fra il Parco Campo dei Fiori, il Parco Golfo della Quassa e il Parco Valle della Bevera.

Il primo appuntamento è domenica 3 aprile nella Riserva Naturale del Lago di Ganna.

Per più di 10 anni il Parco Campo dei Fiori, insieme alle GEV, Guardie Ecologiche Volontarie e in collaborazione con il circolo di Legambiente Varese, è stato impegnato nell’organizzazione di campi internazionali di volontariato. A causa però dell’impossibilità di realizzare questi campi negli ultimi anni, nel 2021 l’Ente Parco, sempre avvalendosi del supporto operativo delle proprie GEV e del coordinamento e dell’esperienza di Legambiente, ha deciso di trasformare questo il consueto appuntamento in un campo di volontariato di prossimità chiamato “Campo dei Fiori siamo noi”.

Grazie al bando triennale di educazione ambientale di Regione Lombardia “Ben-essere in natura”, è stato infatti strutturato e finanziato un progetto ad hoc che prevedesse un campo di volontariato di prossimità per anno, dal 2021 al 2023. La prima edizione ha visto il coinvolgimento di 83 volontari differenti, molti dei quali sono tornati nelle giornate successive, e un’ottima partecipazione anche dei giovani.

I luoghi oggetto degli interventi delle 8 giornate: spiagge di Ranco sul Lago Maggiore (PLIS Golfo della Quassa), Stagno della Tagliata, Monte S. Francesco, Centro Parco Villaggio Cagnola, Vetta del Campo dei Fiori e Valle della Bevera (PLIS Valle della Bevera).

«Siamo davvero soddisfatti dell’adesione alla prima edizione di questo progetto in cui crediamo moltissimo come Parco – spiega Giancarlo Bernasconi, Direttore del Parco Campo dei Fiori – soprattutto perché questi eventi arrivano anche come risposta alle numerose richieste da parte dei cittadini che spesso ci contattano per sapere come dare una mano al nostro bellissimo Parco. Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno partecipato e che parteciperanno alle nostre iniziative in quanto dimostrano in modo concreto l’attenzione e la passione per il territorio e per la natura, evidenziando che è possibile essere anche protagonisti attivi di un’area protetta.”

«Visto il grande riscontro che ha riscosso l’edizione passata – prosegue il Direttore – per quest’anno abbiamo deciso di ampliare la programmazione di attività con ben 14 giornate di volontariato ambientale che riguardano non solo il territorio del Parco Campo dei Fiori ma anche il Parco Golfo della Quassa e il Parco Valle della Bevera». ù

Da aprile sino a novembre 2022 i volontari potranno prendersi quindi cura della natura che ci circonda, grazie ad attività di manutenzione, pulizia e sistemazione dei sentieri e dei diversi ambienti del Parco e dei due PLIS (Parco Locale d’Interesse Sovracomunale), manufatti e opere dentro e fuori dal Parco. Anche in questo caso le località vengono selezionate a seconda delle priorità del territorio, della possibilità di agire con i volontari e della raggiungibilità.

La stagione di volontariato si riapre domenica 3 aprile nella cornice della Riserva Naturale del Lago di Ganna. Il ritrovo è previsto alle ore 8:30 al parcheggio del cimitero di Ganna. Da qui i volontari si sposteranno a piedi fino a San Gemolo per sistemare un tratto del sentiero 320, per la manutenzione dell’area pic-nic, del laghetto antistante e di alcuni tratti del torrente Margorabbia. In caso di maltempo l’attività sarà rinviata a data da destinarsi. Per dare il proprio contributo e per avere maggiori informazioni per questa e le prossime iniziative del progetto scrivete a educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it.