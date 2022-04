Ripresi i lavori al sottopasso di via IV Novembre a Tradate

Sono ripresi oggi i lavori di Ferrovienord per il rifacimento del sottopasso di via IV Novembre a Tradate. Nella giornata di ieri sono stati portati in loco i macchinari necessari per la realizzazione dell’intervento. Il progetto prevede l’ampliamento del sottopasso che sarà portato a 6,5 metri di larghezza per ospitare una strada a due corsie, oltre a un marciapiede ciclopedonale e l’aumento dell’altezza interna a 4 metri, in modo da consentire anche il passaggio dei mezzi di soccorso.

Per procedere ai lavori di demolizione e rifacimento del sottopasso verranno realizzate opere temporanee a sostegno della sovrastante infrastruttura ferroviaria in modo da non interferire con il servizio. Durante le operazioni di scavo e rifacimento della sede stradale sarà rispettata e mantenuta la complessa rete di sottoservizi presenti. La conclusione completa dei lavori è prevista entro la fine dell’anno.