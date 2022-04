Risalgono i pazienti positivi ricoverati all’ospedale di Varese ma la terapia intensiva è libera

Sono aumentati, durante il fine settimana, i ricoverati positivi all’ospedale di Varese. Dai 63 di venerdì scorso si sale a 65 con un saldo di 2 degenti in più proprio tra ieri, domenica, e oggi, lunedì 11 aprile.

La buona notizia è che non ci sono più persone ricoverate in terapia intensiva. L’ultima è stata trasferita ieri: al momento non è ancora stata presa la decisione di avviare la sanificazione e la riconversione perché dipenderà dall’evoluzione dei prossimi giorni.

La maggior parte dei ricoverati sono al terzo piano ala Ovest del monoblocco di Varese. Nell’hub gestito dal professor Dentali ci sono 22 pazienti acuti, altri 4 sono seguiti nel reparto di malattie infettive del professor Grossi. Sempre al terzo piano si trovano anche i pazienti del reparto subacuti e del polispecialistico di ambito medico ( mentre quello chirurgico è stato chiuso venerdì sorso). Al Del Ponte ci sono anche quattro bambini il cui tampone è risultato positivo e qualche donna partoriente.

Nei reparti di degenza non covid sono 844.