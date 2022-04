Il risveglio del bosco dalle cascate della Valganna al lago di Brinzio

Partendo dalle grotte/cascata della Valganna si salirà tramite un sentiero fino alla località 5 Pini, luogo in cui una volta i bambini di Bregazzana andavano a giocare.

Da lì si proseguirà per andare a vedere la casetta dove sgorga l’acqua della sorgente che arriva fino al lavatoio di Bregazzana (che ha 150 anni) percorrendo 700 metri di bosco, lavoro fatto in quell’epoca da un residente per donare l’acqua alla popolazione…

Si proseguirà con una visita veloce all’Elefante di Bregazzana e poi il cammino proseguirà verso la rasa attraverso la strada militare.

Giunti alla Rasa si proseguirà per il Brinzio fino ad arrivare al lago di Brinzio e poi al punto di arrivo Wild Land dove ci fermeremo per la pausa pranzo al sacco.

Possibilità di pranzare tramite prenotazione anticipata al ristorante pizzeria “il Borgo il linguaccione”

https://www.facebook.com/illinguaccione/

Partenza per Bregazzana per le ore 14-14,30

Nel tragitto di rientro si farà sosta all’azienda agricola Elleboro dove oltre che vedere gli animali si potranno acquistare vari tipi di formaggi e yogurt di capra direttamente dal produttore.

La camminata è di circa 14 km tra andata e ritorno ed è indicata per tutti anche ai bambini .

Il rientro al punto di partenza è previsto per le 17-17,30.

Si raccomandano:

-scarponcini e se si vuole anche bastoni da trekking

-essendo all’interno del Parco Campo dei Fiori i cani devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio.

-Per una maggiore vostra sicurezza si chiede di ascoltare i consigli degli accompagnatori.

-Per qualsiasi info contattare il numero 3406105601

-La donazione volontaria per la partecipazione è di 2 euro

PER PARTECIPARE È NECESSARIO COMPILARE IL MODULO AL LINK SOTTOSTANTE

https://amicidibregazzana.it/camminate/