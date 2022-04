“A riveder le stelle”: la mostra degli artisti besnatesi in municipio

Una mostra-ponte, un colloquio corale e confronto tra generazioni e tra due diversi tempi astralmente lontani eppur legati nella esperienza della nostra quotidianità: quello della chiusura dettata dal lockdown e quello in cui si torna, nel post-pandemia da Covid-19.

“A riveder le stelle” è la mostra degli artisti besnatesi che verrà inaugurata sabato 9 aprile alle 15 in sala consiliare di Besnate (al piano terra del municipio, in piazza Giuseppe Mazzini 26).

É una mostra in cui una dozzina di artisti besnatesi proporranno i loro lavori composti dopo la fine dell’emergenza pandemica.

Il cuore della mostra è il dialogo tra le opere d’arte degli adulti e gli elaborati dei ragazzi della scuola media cittadina (esposti anch’essi nella sala, su dei pannelli, insieme alle opere esposte): gli studenti hanno lavorato a dei componimenti racchiudendovi tutti i sentimenti, i pensieri, le emozioni provate durante il periodo più duro della pandemia, quello del lockdown che ha comportato l’isolamento dalla vita sociale, così importante alla loro età.

Ne è nato un «confronto tra il mondo visto dai giovani e dagli adulti», spiega l’assessore alla Cultura, Giuseppe Blumetti. «Si tratta della prima tranche di un progetto sullo sguardo dei bambini e dei ragazzi sulla pandemia e sui cambiamenti nelle relazioni: la pandemia si supera non solo in termini economico-sanitari, ma con una vera e propria elaborazione», come se si trattasse di un lutto di un periodo della propria vita vissuto a metà e che non tornerà mai più indietro.