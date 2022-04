Roberto Baldan (Carl Zeiss Vision Italia) nuovo presidente del gruppo Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie di Univa

Si è tenuta l’assemblea del gruppo merceologico Univa “Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie”.

Durante l’assise annuale di settore dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Roberto Di Domenico della Opella Healthcare Italy Srl del Gruppo Sanofi, al termine del suo mandato, ha passato il testimone a Roberto Baldan della Carl Zeiss Vision Italia Spa, eletto nuovo Presidente del Gruppo.

A Di Domenico è stata affidata, invece, la carica di vicepresidente e a Franco Melato della Chemisol Italia Srl quella di delegato per il Comitato Piccola Industria.

I DATI DEL COMPARTO

A dare un’idea dell’andamento del comparto sono i dati import ed export del 2021, gli ultimi disponibili: il settore chimico-farmaceutico ha visto, rispetto al 2020, un incremento importante delle esportazioni (+28,3%) e delle importazioni (+46,2%). All’interno del settore è aumentato sia l’export dei prodotti chimici (+28,6%), sia dei prodotti farmaceutici di base e preparati (+27,6%). In dettaglio, sono aumentati soprattutto i prodotti chimici di base (+33,2%), i medicinali e preparati farmaceutici (+45,9%), i saponi, detergenti, prodotti per pulizie e cosmetici (+26,3%). Gli altri comparti hanno segnato quasi tutti rialzi.

I NUMERI DEL SETTORE

Questi i numeri sintetizzati dal presidente Di Domenico in merito alla situazione produttiva del settore sul territorio. Una realtà che, all’interno dell’associazione, conta 71 imprese per 5.354 addetti. Un Gruppo merceologico che rappresenta il 6,6% delle aziende associate a Univa e l’8% dei lavoratori da esse impiegati. Dalla produzione e vendita di farmaci, agli articoli cosmetici e per l’igiene della persona, fino ad arrivare alle lenti per gli occhiali, passando per i prodotti chimici. Questi sono solamente alcuni degli esempi dello spaccato economico rappresentato dal Gruppo merceologico “Chimiche, Farmaceutiche e Conciarie” di Univa.

Tuttavia, nonostante il bilancio complessivo dell’anno passato sembri restituire un quadro di positività, i dati sulle ore di Cigo, Cigs e Cassa in deroga autorizzate nel periodo gennaio-febbraio 2022, condivisi con il settore “Gomma Plastica”, raccontano le difficoltà dei primi mesi del nuovo anno: sono state, infatti, 145.356 le ore registrate in totale in provincia di Varese, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’ASSEMBLEA

«Già a febbraio in provincia di Varese si e rilevato, in generale in tutta l’industria locale, un drastico incremento delle ore di Cassa integrazione su livelli 5 volte superiori a quelli di gennaio 2021 e 10 volte maggiori rispetto a quelli di febbraio 2021. Nello specifico, il comparto chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche (fonte INPS) nel febbraio 2022 ha registrato livelli di ore autorizzate 27 volte superiori rispetto a quelli dello stesso mese dell’anno scorso», ha commentato Di Domenico nella sua relazione. Pesano sull’andamento delle imprese i prezzi record di energia e gas, oltre che le crescenti tensioni internazionali e le speculazioni sui mercati delle commodity: “I rincari record delle materie prime e soprattutto dell’energia stanno frenando il motore della ripresa che eravamo riusciti ad avviare, aprendo una falla tra le nostre capacitaÌ competitive e la possibilità di scaricarle a terra in termini di crescita della produzione e di creazione di posti di lavoro», ha concluso il Presidente uscente Di Domenico.

Al centro del dibattito scaturito al termine dell’assemblea, il tema dei vaccini anti Covid, attraverso l’esperienza della divisione vaccini di Sanofi, chiamata Sanofi Pasteur. La multinazionale presente sul territorio a Origgio, infatti, ha iniziato la sperimentazione per un vaccino contro il Coronavirus nel 2020 e si è resa disponibile anche alla condivisione delle proprie capacità produttive per la fornitura su larga scala di vaccini contro il SARS-CoV-2.