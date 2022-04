Roijakkers: “Quando l’attacco fatica, si vince con la difesa”

ROIJAKKERS 1 – «Faccio subito grandi complimenti alla mia squadra, la cui difesa è stata molto buona. Sin dal giorno in cui sono arrivato ho detto che ci sarebbero state serate meno facili in cui l’attacco non sarebbe stato fluido. In questi casi dobbiamo vincere con la difesa e stasera lo abbiamo fatto fin dall’inizio. Avevamo anche bisogno che Marcus tornasse per avere uno in più nelle rotazioni e tutti hanno dato qualcosa».

ROIJAKKERS 2 – «Non ho letto i giornali italiani e non parlo di playoff. Mi comporto come dal giorno uno e cioè guardando le squadre che ci sono dietro in classifica. La prossima partita sarà la più importante, come ogni volta, perché con le avversarie che ci seguono abbiamo scontri diretti negativi».

ROIJAKKERS 3 – «Il quintetto basso messo in campo alla fine è una situazione che ho pensato nelle partite precedenti quando Caruso era infortunato. Stasera non era la partita per Willy e quando Perkins ha iniziato a metterci in difficoltà, anche contro Sorokas, volevo che si trovasse davanti un giocatore diverso e cioé Vene. Ma vittoria non è merito di questa scelta bensì di tutta la squadra: siamo in condizione e sappiamo di dover arrivare in fondo a tutti i 40’».

VITUCCI 1 – «Una sconfitta che brucia molto, ancora una volta abbiamo sbagliato troppo. Parlare solo di numeri non è giusto ma dicono qualcosa: abbiamo sbagliato davvero molto ed è un peccato perché abbiamo sciupato una partita equilibrata, proseguita bene anche nel terzo quarto. Ma quando è stato momento di fare le giocate chiave i nostri avversari hanno avuto maggiore lucidità ed efficacia. Nel terzo quarto avremmo dovuto allungare un po’ e invece abbiamo fatto errori che ci sono costati cari».

VITUCCI 2 – «Stasera abbiamo avuto un atteggiamento diverso rispetto a Napoli, un approccio alla partita migliore. Ci tenevamo a vincere ma siamo stati penalizzati da noi stessi: tiri aperti falliti, tiri liberi sul ferro e via così. Abbiamo un calendario non facile, questo è un passo falso molto fastidioso ma finché ci sono situazioni aperte dobbiamo assorbire la botta e riprenderci per mettere in campo tutto nell’ultima parte di stagione per finire il più possibile avanti».

KEENE – «Ci tenevo a fare bene e a tornare in campo con i ragazzi dopo due partite di assenza. La gamba non mi ha dato problemi e sono riuscito a giocare una buona gara. Felice per la vittoria».