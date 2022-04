Roijakkers: «Ora gli avversari ci rispettano. E difendono sempre più duro»

ROIJAKKERS 1 – «Voglio fare le mie congratulazioni a Trieste, hanno meritato di vincere. Sono entrati in campo più pronti di noi: nei primi due minuti non semplicemente non eravamo in campo. Non posso però biasimare i miei ragazzi per non aver lottato fino alla fine. In generale abbiamo fatto fatica a segnare, loro hanno difeso molto duro: questo succede perché ora gli avversari ci rispettano, ma ovviamente le cose più difficili per noi in quest’ultima parte di stagione. Trieste ha lavorato molto bene soprattutto sugli esterni, dobbiamo aspettarcelo in queste ultime quattro partite»

ROIJAKKERS 2 – «Cosa non ha funzionato? All’inizio Trieste era più aggressiva, noi eravamo un po’ più lenti. Abbiamo tenuto un po’ troppo la palla, gli angoli dei blocchi non erano perfetti, ma abbiamo sistemato questi dettagli e alla fine il primo quarto lo abbiamo anche vinto. Dobbiamo renderci conto che le cose sono cambiate da quando sono arrivato: ora un giocatore come Keene ha sempre addosso il miglior difensore avversario. E lo stesso vale per Woldetensae»

ROIJAKKERS 3 – «Un commento su Reyes? Sì, è partito in quintetto perché penso che sia un giocatore che dovrebbe cogliere l’opportunità di giocare a questo livello in Europa. Durante il match però non l’ho visto e allora ho preferito far entrare altri. Vene? Sì, probabilmente è stanco. Però è un giocatore sul quale faccio molto affidamento: è un grande professionista, si fa sentire all’interno dello spogliatoio. Avremo bisogno di lui in quest’ultima parte di stagione»

ROIJAKKERS 4 – «Mi chiedete se sono preoccupato che questa sconfitta ci avvicini alla zona retrocessione? Penso piuttosto che è sorprendente la zona di classifica in cui ci troviamo ora. Quando sono arrivato eravamo ultimi e tutti ci davano per spacciati, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto negli ultimi tre mesi. Approcceremo le ultime partite come abbiamo fatto contro Venezia al mio esordio: non guardiamo avanti, non guardiamo indietro, guardiamo alla prossima partita. L’unica cosa che possiamo fare è andare in campo e giocare meglio che possiamo. A fine stagione vedremo dove ci troviamo»

CIANI 1 – «Quella di oggi è stata una grande prestazione di squadra. Certo, di volta in volta abbiamo avuto fiammate con i singoli che sono diventati protagonisti, ma penso di poter dire che quella di questa sera è stata una vittoria di squadra»

CIANI 2 – «Delia? Mi dispiace di non averlo potuto utilizzare. Purtroppo l’infortunio che ha subito in settimana, prima della gara contro Reggio Emilia è molto importante: ha ancora molto dolore, speriamo di poterlo avere a disposizione per lo sprint finale»

CIANI 3 – «In queste ultime due partite la squadra ha giocato dimostrando una capacità di stare insieme importante, se pensiamo che dieci giorni fa eravamo la squadra in crisi che veniva da una serie che non voglio nemmeno nominare di sconfitte. Nelle ultime due gare sono arrivate due vittorie esterne, abbiamo ribaltato la differenza canestri con Reggio Emilia e pareggiato quella con Varese. Credo che con questo spirito possiamo affrontare le prossime quattro partite con ambizione»