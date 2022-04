Salta la clausola sociale nel cambio d’appalto per la lavanderia dell’ospedale di Varese

Solo tre giorni fa i sindacati di categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl dei Laghi e Uiltucs, erano davanti alla prefettura di Varese per manifestare contro il provvedimento che non rende obbligatoria la clausola sociale negli appalti dei pubblici servizi della pubblica amministrazione, ma ne dichiara solo la facoltà. Dalla teoria alla prassi il passo è stato brevissimo perché oggi i sindacati fanno sapere che nel cambio di appalto della lavanderia dell’ospedale di Circolo, l’azienda subentrante, la Hospital Service srl, non si sente vincolata ad assorbire alle stesse condizioni i lavoratori e vuole ridurre le ore del 35% con punte del 50%.

L’azienda, secondo il sindacato, non ha giustificato e tantomeno argomentato il taglio delle ore lavorative e non ha nemmeno spiegato come un lavoro di tale rilevanza sociale per l’intera collettività, che dovrebbe iniziare il 28 aprile, verrà svolto.

«Abbiamo fatto un incontro all’Ispettorato del lavoro – dice Giuseppe D’Aquaro, segretario della Fisascat Cisl dei Laghi – dove sono state confermate le intenzioni di procedere in questo senso. L’ospedale è molto preoccupato ma impossibilitato ad intervenire perché la gara è regionale. È chiaro che c’è un disinteressamento delle condizioni contrattuali in essere e dell’impatto che queste decisioni possono avere sui livelli occupazionali».

Stamani è stato aperto lo stato di agitazione del personale e i sindacati hanno chiesto al Prefetto di convocare la Regione, le aziende e l’Asst 7 Laghi per il tentativo di conciliazione.