A Saltrio la Festa della Liberazione con un’opera d’arte dedicata a Liliana Segre

A Saltrio la Festa ella Liberazione regala quest’anno un segno che resterà per sempre in uno dei luoghi che hanno visto letteralmente “passare la Storia”.

Quest’anno infatti, oltre alle tradizionali celebrazioni del 25 Aprile, l’Amministrazione comunale ha deciso di posare una scultura dedicata a Liliana Segre, nel luogo, alle pendici del Monte Pravello, dove passò da bambina insieme al papà, in fuga dalla persecuzione dei fascisti e dei nazisti contro gli ebrei.

La scultura, opera dell’artista Sara Marioli, non è un monumento celebrativo, ma un segno discreto che immerso nel bosco si integrerà nella natura e suggerirà a chi passa per questi sentieri il dramma che visse la senatrice a vita e, come lei, migliaia di persone perseguitate dalle leggi razziali.

A Saltrio le celebrazioni per la Festa della Liberazione sono in programma domenica 24 aprile. Alle 10,30 si svolgerà una messa, cui seguirà il corteo fino al monumento dei Caduti dove alle 11,30 e autorità cittadine deporranno una corona, con la partecipazione dei ragazzi delle scuole.

L’inaugurazione della scultura – intitolata “Incontro” – è in programma nel pomeriggio. Alle 14.30 al Colle San Giorgio l’opera sarà presentata in un breve incontro con l’artista e la partecipazione degli alunni delle scuole medie, poi si salirà sul Monte Pravello.