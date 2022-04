Sanità di Frontiera: “L’ambulatorio del Circolo a Varese resti aperto anche a tutti gli altri immigrati”

Pubblichiamo integralmente la lettera aperta ai cittadini ed alle istituzioni varesine dell’associazione Sanità di Frontiera. A tale messaggio aderiscono anche le associazioni che costituiscono la rete “Varese senza Frontiere”

Varese sta dimostrando in questa tragica occasione, che stavolta riguarda tanti cittadini ucraini, una grande solidarietà e capacità organizzativa nell’ accogliere ed aiutare dei civili che fuggono da una guerra.

Noi volontari dell’ ambulatorio per immigrati Sanità di Frontiera – Varese ne siamo felici e con entusiasmo partecipiamo – e parteciperemo – anche stavolta a questo sforzo umanitario, come è nel nostro DNA e nella nostra storia.

Vogliamo quindi contribuire a questa eccezionale dimostrazione di fraternità, che conferma la possibilità, a Varese, di andare oltre forme di chiusura superate nei fatti, per continuare su questa strada, applicando l’ articolo 3 della Costituzione italiana a tutte le persone che arrivano o sono arrivate qui alla ricerca di aiuto e di possibilità di vita che nelle loro terre sono duramente negate:

“…senza distinzione di sesso, “razza”, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”.

Esprimiamo qui in particolare il desiderio, che supponiamo condiviso da molti, che l’ ambulatorio rapidamente allestito presso l’ ospedale pubblico cittadino per assistere i profughi di guerra ucraini possa rimanere poi per sempre attivo e disponibile per tutte le necessità sanitarie e per tutte le persone che cercano riparo da noi, secondo la legge.

Varese sarà così ancor più orgogliosa di sé stessa.