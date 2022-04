Sanità, Monti risponde ad Astuti: “Pd perennemente insoddisfatto. Leggano meglio i documenti”

“Prendiamo atto della perenne insoddisfazione del Partito democratico nei confronti delle azioni di Regione Lombardia. Se mettessero la stessa energia con cui fanno demagogia nel trovare fondi aggiuntivi per pagare gli straordinari del personale sanitario, saremmo tutti più contenti”.

Lo afferma Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in risposta a Samuele Astuti (Pd). “La delibera della Giunta regionale – continua Emanuele Monti – è un primo passo nella direzione di abbattere le liste d’attesa e premere l’acceleratore sull’erogazione delle prestazioni sanitarie”. “Invito il Pd a leggere più attentamente i provvedimenti di Giunta, dato che c’è scritto che le ASST e gli IRCCS dovranno individuare una o più sedi ove erogare le prestazioni nei giorni festivi e nelle fasce orarie serali”. “Non abbiamo la bacchetta magica, come forse pensano Astuti e il Pd, ma siamo alacremente al lavoro per offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini lombardi”. “Il Pd non perde occasione per buttarla in polemica, criticando ogni misura regionale” conclude Monti.