Saronno “illumina” la nazionale di ciclismo: TCI sponsor degli azzurri

La nazionale italiana di ciclismo sarà griffata TCI, l’azienda leader nella produzione di componenti elettronici per l’illuminazione con sede a Saronno, di proprietà dell’onorevole Gianfranco Librandi.

Proprio a Librandi è toccato il ruolo di padrone di casa alla presentazione ufficiale dell’accordo, che si è svolta oggi (venerdì 8 aprile) nella sede della sua azienda. Una cerimonia tenutasi alla presenza del presidente della Federciclismo, il lombardo Cordiano Dagnoni e dei commissari tecnici (ed ex ottimi corridori) Daniele Bennati e Marco Villa.

Una sponsorship che dà una grande visibilità all’azienda saronnese, inserita in una terra cresciuta a pane e ciclismo. In sala ad assistere alla presentazione i vertici delle principali società sportive legate alle due ruote del territorio, il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, l’assessore allo Sport del Comune di Varese Stefano Malerba e di Saronno Gabriele Musaró, il patron della Binda e della Tre Valli Varesine Renzo Oldani, l’ex sindaco di Busto Arsizio Gigi Farioli e tanti altri.

«È un onore per noi, avere il nome sulla maglia della nazionale: con questa partnership portiamo il nostro marchio in tutto il mondo e speriamo di dare una spinta agli atleti azzurri. Abbiamo voglia di correre anche in Ucraina e in Russia: vorrebbe dire che è tornata la pace, obiettivo di tutti, della politica e del mondo dello sport», ha commentato Librandi.

Il c.t. Daniele Bennati

«Ci siamo piaciuti da subito: il nostro obiettivo non è solo quello del ritorno di immagine che c’è ed è grande, ma anche ampliare le emozioni che dà il nostro sport. Grazie perché questa eccellenza dell’imprenditoria italiana è al nostro fianco», ha detto invece Dagnoni, da poco più di un anno a capo del movimento ciclistico nazionale.

Sempre in ambito federale, i “grazie” sono arrivati anche da Bennati (nuovo c.t della strada) e Villa (confermato alla guida della pista), che si sono augurati successi e hanno garantito impegno per raggiungere le vittorie sperate, nel solco di quelle arrivate negli ultimi anni.

Soddisfatto anche Augusto Airoldi, sindaco di Saronno: «Un orgoglio per noi, con questa sponsorizzazione la TCI porta il nome di Saronno nel mondo: uno dei nostri obiettivi è creare una città sconfinata, oltre a guardare con attenzione alla mobilità sostenibile. Colgo l’occasione per invitare il presidente alla prossima Criterium, gara di qualità (che si tiene nel centro cittadino, dopo la contestata rinuncia al “via” della Tre Valli ndr) che abbiamo portato a Saronno e che riproporremo».

Ad accogliere TCI nel pool di sponsor della nazionale erano presenti anche i rappresentanti di altri marchi del calibro di Castelli (abbigliamento) ed Enervit (integratori), da sempre con la nazionale di ciclismo che hanno dato il “benvenuto in sella” all’azienda saronnese. A indossare la divisa con il nuovo abbinamento Martina Fidanza – oro nello scratch e argento nell’inseguimento a squadre ai Mondiali 2021 – e l’altro pistard Stefano Moro.