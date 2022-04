Scappa dalla Polizia in monopattino ma finisce a terra, giovane denunciato a Castellanza

Voleva seminare i poliziotti a bordo di un monopattino, dopo aver acquistato dell’hashish nei boschi, ma finisce per terra dopo una manovra azzardata. Nel pomeriggio di martedì una Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio che stava perlustrando via della Pace a Castellanza, strada che attraversa boschi noti purtroppo anche per l’attività di spaccio di droga, ha notato un giovane in monopattino che usciva proprio da un sentiero che conduce nel fitto della vegetazione.

Essendo l’atteggiamento dell’uomo molto sospetto procedeva guardandosi continuamente alle spalle per controllare i movimenti della pattuglia i poliziotti hanno deciso di fermarlo dopo averlo seguito e raggiunto nel centro abitato di Castellanza.

Il ragazzo si è fermato ma, appena il capopattuglia è sceso dall’auto di servizio, ha ripreso improvvisamente la marcia. Nuovamente inseguito dalla Volante, per sottrarsi al controllo ha invertito il senso di marcia, ma facendo ciò, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Bloccato dagli agenti, si è dimenato ma è stato infine bloccato e perquisito. Addosso il giovane, un marocchino di 20 anni incensurato e residente in un comune del circondario, aveva circa 35 grammi di hashish che ammetteva di aver appena acquistato nel bosco.

Il ragazzo, rimasto illeso nella caduta, visto il quantitativo ragionevolmente superiore a un uso esclusivamente personale, è stato denunciato per detenzione del “fumo” destinato allo spaccio.