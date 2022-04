Scarpe da trekking estive: leggere e traspiranti

Se sei alla ricerca di un ottimo paio di scarpe da trekking per l’estate, è opportuno valutare una serie di parametri per compiere la scelta migliore a seconda delle proprie esigenze. Il mercato offre una vasta gamma di modelli tra i quali scegliere, appartenenti a brand di livello e in grado di offrire ottime prestazioni.

In questo articolo vedremo nel dettaglio quali sono le caratteristiche che deve possedere questo tipo di calzature e quali sono gli elementi da considerare durante l’acquisto.

I materiali

Il primo parametro da tenere in considerazione quando si scelgono delle scarpe da trekking per l’estate è il materiale impiegato sia per la suola sia per la tomaia. Per quanto riguarda la prima, può essere in gomma resistente ed elastica, poiché lo scopo è assecondare il piede nei suoi movimenti senza viziarlo in maniera errata dal punto di vista della postura.

Per il rivestimento, è importante che il tessuto sia leggero e traspirante, ma allo stesso tempo consistente per impedire all’acqua di penetrare all’interno.

La leggerezza

Una buona scarpa da trekking dovrebbe essere leggera al piede e permettere alle gambe di andare sul terreno senza sentire il peso della loro struttura. Questo non significa che debbano essere inconsistenti, ma realizzate con materiali capaci di sostenere al meglio il piede senza affaticarlo.

Opta per una soluzione con i lacci, così da poter regolare a seconda delle tue esigenze e sentirti protetto ma non eccessivamente costretto sul collo del piede.

L’aderenza al terreno

La suola è un elemento essenziale delle scarpe da trekking, poiché alcuni percorsi sono davvero difficoltosi da portare a termine, poiché le condizioni del terreno sono scivolose e poco sicure.

La suola deve pertanto aderire al meglio al terreno, dotata di tacchetti più o meno lunghi a seconda della tipologia di sentieri che si desidera affrontare. In questo modo il rischio di cadere e farsi male è più contenuto, soprattutto a fronte di materiali che resistono al meglio all’usura e al passare del tempo.

Il percorso e il grado di esperienza

Le scarpe da trekking estive differiscono fra loro anche per l’occasione d’uso. Se ad esempio dovrai percorrere una salita accidentata e scivolosa, avrai bisogno di tacchetti più lunghi per ancorare meglio il piede al terreno.

Se invece ami le passeggiate in montagna non eccessivamente impegnative, allora avrai la possibilità di optare per un modello meno professionale ma altrettanto tecnico dal punto di vista dei materiali impiegati e della traspirazione del piede, garantendo un’ottima tenuta in tutte le condizioni.

Il design e lo stile

Anche l’occhio vuole la sua parte e pertanto se stai scegliendo delle scarpe da trekking opta per un modello che più si avvicina al tuo stile. Numerose sono le soluzioni che offre il mercato, dai colori più sgargianti a quelli più sobri e classici, a seconda anche degli indumenti che verranno indossati durante la passeggiata.

Scegli una variante che rappresenta al meglio la tua personalità, considerando che in estate si può giocare maggiormente con i colori e che questi ti rendono più visibile anche in condizioni climatiche avverse mentre ti trovi in montagna.

Il brand

Ultimo aspetto da tenere in considerazione è il brand al quale decidi di affidarti per le tue scarpe da trekking estive. Il suggerimento è scegliere un marchio che sia affidabile e in grado di soddisfare i clienti, leggendo con attenzione le recensioni che giungono sui principali portali web.

Il rischio è di trovarsi in montagna con un paio di scarpe non adatte all’occasione e che possono mettere in pericolo la persona, quindi rivolgiti solo a produttori qualificati che utilizzano solo materiali di ottima qualità che resistono alle intemperie.