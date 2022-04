Scegliamo di prenderci cura della pelle adottando una corretta skincare

Prendersi cura della pelle, costantemente, è essenziale per mantenerne inalterato il benessere e lo stato di salute.

La pelle è costretta ad affrontare giorno dopo giorno le aggressioni ambientali, lo smog, l’inquinamento, l’esposizione al sole, le difficoltà che sono conseguenza di uno stile di vita poco sano. Per questo è essenziale prestare estrema attenzione a che la barriera protettiva non si danneggi, e la pelle diventi irrimediabilmente secca, sensibile e irritabile.

Adottare una corretta skincare, potendo contare sull’uso di prodotti in grado di ripristinare, e mantenere il pH ottimale della pelle, è fondamentale per rafforzare le difese naturali e garantire la corretta prevenzione, limitando al contempo il prematuro invecchiamento cutaneo.

Puntiamo sulla beauty routine

Una beauty routine efficace prevede l’uso sistematico di 7 prodotti e quindi detergente, struccante, tonico viso, un adeguato contorno occhi, una soluzione a garanzia dell’idratazione e nutrizione della pelle, un esfoliante e una maschera viso.

Perfettamente detersa, e sottoposta a un’esfoliazione periodica, la pelle è in grado di sfruttare le potenzialità dei prodotti idratanti e nutrienti da giorno, e di quelli studiati appositamente per la notte.

Ad apportare una maggiore idratazione non può mancare l’uso di una maschera viso per pelli secche, in grado di mantenere un’idratazione costante durante la notte e consentire il ripristino dell’equilibrio della barriera cutanea, proteggendo la pelle dalla disidratazione.

Una skincare adeguata deve assolutamente poter contare su un prodotto come il tonico viso, che si abbina al detergente per completare la pulizia quotidiana del viso, e ripristinare il pH fisiologico. Interessante la proposta del tonico in latte, dotato di ph riequilibrante, perfetto per idratare e donare una sensazione di comfort alla pelle, rimuovendo efficacemente i residui del detergente, che possono restare sulla pelle dopo la pulizia del viso.

Un errore imperdonabile non proteggere la pelle dal sole

La pelle deve essere costantemente idratata e nutrita, ma anche adeguatamente protetta dal sole. Utilizzare una buona crema solare, con un fattore protettivo elevato, è essenziale per difendere la pelle dai più frequenti tumori.

È accertato che l’insorgenza dei tumori della pelle è legata all’esposizione ai raggi ultravioletti. Un’adeguata protezione è consigliata durante le prime esposizioni estive, ma in realtà, soprattutto per proteggere la pelle del viso, si consiglia tutto l’anno l’uso di una crema idratante che disponga anche di un buon fattore di protezione solare. Questa tipologia di prodotto è utile soprattutto se si vive in città perché, oltre ad assicurare la protezione dai raggi solari, garantisce uno schermo totale, che crea una barriera contro l’inquinamento e lo smog.

La skincare adeguata per la città

Adottare una skincare antinquinamento è essenziale se si vive nei centri urbani. Lo smog contribuisce a rendere la pelle spenta e opaca, per questo è fondamentale idratare costantemente l’epidermide, creando una solida barriera protettiva.

La skincare quotidiana inoltre deve privilegiare una detersione accurata, che possa eliminare in profondità i residui di smog, depositatesi sulla pelle. Fate buon uso di prodotti detox, come lo scrub, per pulire a fondo la pelle.