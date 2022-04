Scontro tra auto e moto a Casorate Sempione, due feriti

Incidente stradale con feriti a Casorate Sempione nella serata di mercoledì, sul Sempione, all’altezza del semaforo nel centro del paese.

Nell’incidente si sono scontrate frontalmente un’auto ed una moto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa Italiana di Gallarate con due ambulanze, oltre a un’automedica.

Sono stati soccorsi una ragazza di 28 anni e due ragazzi di 26 e 30 anni. Due di loro sono finiti in ospedale a Legnano, con ferite, ma non in pericolo di vita.