Scontro tra due auto in via Gasparotto a Varese, traffico in tilt per un’ora

Scontro tra due auto in via Gasparotto a Varese, in direzione Azzate. L’incidente poco dopo le 13.30 di sabato 9 aprile.

Il traffico è stato bloccato nelle due direzioni per più di un’ora e solo intorno alle 14.30 si è sbloccata la situazione, dopo l’intervento di Polizia Locale e ambulanze, arrivate sul posto per soccorrere i 4 feriti, 3 ventenni e una 43enne, trasportati in pronto soccorso per accertamenti, ma non in gravi condizioni.