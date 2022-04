Scontro tra due auto a San Vittore Olona nella mattina di Pasqua

Per due automobilisti rimasti coinvolti in un incidente a San Vittore Olona la domenica di Pasqua è terminata in pronto soccorso. Lo scontro fra due auto è accaduto verso le 10 di questa mattina (17 aprile) sul Sempione all’altezza di via Matteotti.

L’impatto è stato così forte che i due mezzi sono finiti sul marciapiede. E fortunatamente in quel momento non stavano transitando pedoni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano che hanno messo in sicurezza i mezzi ed aiutato nelle operazioni di soccorso.

I due feriti, una donna di 27 anni ed un uomo di 37 anni, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 intervenuto con due ambulanze della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. La 27enne è stata condotta in codice verde al pronto soccorso di Castellanza, mentre l’uomo, in codice giallo, al nosocomio legnanese.

Ad effettuare i rilievi del caso i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore con i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano.