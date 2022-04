Scontro tra un’auto e una moto a Cavaria, soccorso il motociclista 29enne rimasto a terra

Nel primo pomeriggio di giovedì 28 aprile si è verificato un incidente stradale a Cavaria con Premezzo: a scontrarsi un’automobile e una moto.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto lungo la via Portoni, nell’area industriale di Cavaria al confine con Gallarate. A terra è rimasto il motociclista, un 29enne, soccorso in codice rosso (ma cosciente) dal personale sanitario della croce rossa di Gallarare arrivato in ambulanza. Dopo i primi medicamenti sul posto è stato trasportato in Ospedale a Varese, dove gli sono state refertate fratture sia agli arti inferiori che a quelli superiori.

In strada sono rimasti l’automobile e la moto, entrambi i mezzi sono stati distrutti dall’impatto. Carabinieri e polizia locale, insieme ai testimoni dell’accaduto, hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica dei fatti.