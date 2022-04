In sei scuole del Varesotto attivo l’Eurodesk corner, l’angolo informativo sulla mobilità europea

Questa mattina, venerdì 29 aprile, presso la sala Tramogge del Comune di Busto Arsizio ai Molini Marzoli, è stato ufficialmente presentato, il progetto Eurodesk Young Multiplier che ha visto coinvolti 15 studenti dell’ITE E. Tosi.

La presentazione si è svolta con la partecipazione delle istituzioni Daniela Cerana, assessore politiche giovanili comune di Busto Arsizio; il direttore della Rappresentanza UE di Milano Massimo Gaudina, Alessandro Brolpito dell’European Training Foundation e Marta Tosi dell’Agenzia Eurodesk per la Provincia di Varese.

L’obiettivo del progetto è stato quello dell’attivazione, all’interno della scuola da parte degli studenti, di un “Eurodesk corner”.

Il corner sarà un vero e proprio “punto informazioni” tra pari a cui potranno rivolgersi gli altri compagni di scuola per ricevere tutte le informazioni sulle opportunità e le proposte di mobilità all’interno dell’Unione Europea.

Il “corner” è stato realizzato al termine di un percorso di formazione certificato ed erogato dalla rete Eurodesk Italy, rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani, in diversi settori, in particolare: mobilità internazionale, cultura, formazione formale e non formale, lavoro, volontariato, attraverso il quale gli studenti hanno acquisito tutte le conoscenze e le competenze necessarie.

Al termine della mattinata, è stato proiettato li video di presentazione del “corner” eurodesk realizzato dagli studenti del Tosi e di quelli delle altre cinque scuole del territorio che hanno anche loro aderito al progetto e che erano presentiti: il Liceo classico Cairoli Varese, il Liceo classico “S.M.Legnani” di Saronno, il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, il liceo scientifico “Ferraris” di Varese e l’ISIS “Valceresio” di Bisuschio.