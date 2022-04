Seconda vittoria in campionato per gli Skorpions: espugnata Verona 43-12

Ritorno in campo convincente per gli Skorpions, che a Verona in casa Redskins sono riusciti ad avere la meglio con un bel 43-12 finale. Dopo il primo successo in campionato – sempre sui veronesi 42-0 – e la sosta forzata per Covid, i varesini si sono quindi rituffati nel campionato al meglio infilando la seconda vittoria di questa stagione.

LA CRONACA

La partita inizia e la difesa aggressiva degli Skorpions costringe l’attacco Red a capitolare nella propria end zone producendo così i primi punti. Dopo la safety, ci pensa Auriemma con una corsa a firmare l’8-0. La tensione in casa varesina cala, ma sul finire del tempo arriva un altro touchdown grazie ad un lancio di Crosta su Martino Piazzi: 15-0 al riposo.

I tanti cambi del secondo tempo e un po’ di rilassatezza rendono la gara più aperta. I varesini segnano 28 punti grazie ai due runningback Postè e Della Bosca, entrambi molto “americani” nella performance. Verona segna per la gioia dei propri tifosi due TD e il risultato si attesta sul 43-12 per Skorpions.

Il prossimo impegno per gli Skorpions sarà sabato 9 aprile alle ore 18.30 al “Franco Ossola” contro i Lions Bergamo.