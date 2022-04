Una serata con la grande poesia al circolo Verderamo di Castello Cabiaglio

Quando a parlare di poesia sono i poeti, anzi le loro voci registrate, documenti suggestivi del loro sentimento e del tempo in cui hanno vissuto

Quando a parlare di poesia sono i poeti, anzi le loro voci registrate, documenti suggestivi del loro sentimento e del tempo in cui hanno vissuto. Al Circolo Verderamo di Castello Cabiaglio, Vicolo del Frate, 1, Venerdì 22 aprile alle ore 21, Umberto Saba, Trilussa, Eugenio Montale e Giuseppe Ungaretti saranno i protagonisti di una lettura poetica attraverso le registrazioni in disco da loro realizzate intorno agli anni Sessanta per le Edizioni Letterarie della Rca.

In più si ascolteranno le voci di Ettore Petrolini, Dario Fo e Franca Valeri alle prese con i loro personaggi più amati, e quelle di grandi attori quali Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Paolo Stoppa e Giancarlo Sbragia impegnati nella lettura di liriche di Giuseppe Gioacchino Belli, Vincenzo Cardarelli, Cesare Pavese e Salvatore Quasimodo lette da Giorgio Albertazzi, Giancarlo Sbragia, Paolo Stoppa e Vittorio Gassman.

Presentazione di Gaetano Blaiotta, commento di Mario Chiodetti, con recitazione dal vivo dei poeti presenti in sala.

«È un modo per fare sentire forte la voce della poesia, in un momento molto difficile della vita di tutti, una vita diventata sempre più superficiale e frenetica.».