Seravalli: “Bravi a trovare tante reazioni. Ho un gruppo con grandi valori”

SERAVALLI 1 – «Sapevamo che era difficile vincere contro una avversaria di grandissima qualità che ha avuto anche grande prestazione balistica soprattutto per Daum. Abbiamo pagato un passaggio a vuoto in difesa soprattutto nel secondo quarto. Siamo anche stati meno incisivi del solito a rimbalzo d’attacco e nella pressione sulla palla, però voglio dare merito ai ragazzi per le tante reazioni avute durante la partita. Emotive, fisiche e tecniche. Ed è difficile contro avversari così. Dobbiamo ripartire da qui per tornare in palestra e preparare la gara con la Fortitudo». (foto in alto: Ferrero e Jemoli in panchina)

Galleria fotografica Bertram Tortona - Openjobmetis Varese 4 di 30

SERAVALLI 2 – «Quando una squadra reagisce a una difficoltà del genere, va sotto di 19 punti anche con palle perse banali arrivate per nostre incomprensioni, è molto importante vedere come sia riuscita a ritrovare forza e unità. Dobbiamo anche pensare a chi sono gli avversari. Abbiamo avuto diverse reazioni perché siamo squadra di grandi valori anche umani».

SERAVALLI 3 – «Allenare dalla tribuna è una cosa molto strana e a parte qualche consiglio a Matteo (Jemoli ndr) è giusto che lui avesse il suo spazio perché quando sei sul campo in ogni istante può cambiare tutto. Ho grande fiducia in Matteo e in Gianca che ha fatto anche l’allenatore oltre tutto il resto. Però è strano sedersi in tribuna, spero che non capiti mai più».

SERAVALLI 4 – «Caruso non ha brillato ma ci ha dato presenza in area e tante cose che non si vedono nelle statistiche. A Brindisi è stato decisivo nelle chiusure e nello sfondamento preso verso la fine. Certo, deve essere più incisivo, ma quello sarà il grande salto che cercherà di fare. Vene è una presenza costante, ha avuto percentuali più basse ma ha preso i suoi tiri mentre Reyes ha fatto un secondo tempo molto positivo».

RAMONDINO 1 – «Partita molto buona da parte nostra, offensivamente di grande qualità: abbiamo ritrovato quel passo che era stato smarrito in qualche settimana di stanchezza. Ho visto un bel ritmo, tanti giocatori coinvolti in attacco: dobbiamo tenerci stretto il fatto che sia con Brescia sia con Varese il canestro che ha chiuso la partita è arrivato da azioni corali».

RAMONDINO 2 – «Oltre all’aspetto offensivo segnalo il carattere e la mentalità che abbiamo mostrato perché nei parziali di Varese – squadra che proprio con questi break ha spesso spaccato le partite – noi abbiamo accusato il colpo ma mai sbandato del tutto. Ci sono tanti meriti di Varese nella loro rimonta, la nostra cosa positiva è stata la capacità di ricompattarci e fare le cose giuste sui due lati del campo nel momento di massima esaltazione della Openjobmetis. Non è per nessuno un periodo facile, tutte le partite contanto molto e ora anche di più. Non è facile giocare sciolti e con fiducia con la stanchezza di una stagione così».