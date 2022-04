Servizio pulizie, parcheggi e contratto: Coop chiarisce le critiche sollevate da Filcams Cgil

Coop Lombardia non ci sta ad accettare senza ribattere alle critiche di Filcams Cgil rilanciate durante il presidio al punto vendita di Malnate e affronta tutti e tre i temi sollevati dai lavoratori.

Servizio di pulizie del supermercato di Malnate

Il cuore della protesta riguardava il servizio di pulizie del negozio di Malnate. Coop Lombardia spiega: “Il servizio di pulizia, che comprende la pulizia delle parti comuni del negozio, i parcheggi, i servizi igienici e la sanificazione quotidiana del negozio ai sensi della normativa vigente è tutt’oggi affidato in appalto ad una società specializzata esterna. L’indicazione data ai nostri dipendenti di mantenere pulito il loro spazio di lavoro è un’attività completamente residuale che non impatta in alcun modo sui loro orari e sulla organizzazione del lavoro né tantomeno sulla loro mansione”.

Parcheggio del supermercato di Lavena Ponte Tresa

L’altro fronte di malcontento riguarda il tema dei posteggi. Coop Lombardia spiega: “Così come in molti altri nostri negozi, la gestione di parcheggi è stata affidata ad una società esterna specializzata che ne garantisce un funzionamento ed una gestione ottimale. Pur trattandosi di parcheggi dedicati ai nostri soci e clienti, abbiamo comunque riservato una serie di posti auto ad suo esclusivo dei nostri dipendenti. Rileviamo inoltre che a Ponte Tresa, oltre a 15 pass gratuiti che vengono utilizzati a rotazione dai dipendenti in servizio, è presente anche un parcheggio esterno a loro riservato di altri 8 posti auto. Questa disponibilità complessiva garantisce, oltre le reali necessità, la possibilità a tutti i dipendenti in servizio di parcheggiare gratuitamente”.

Contratto Integrativo aziendale

Infine il tema del contratto. Coop Lombardia spiega: “La disdetta del Contratto Integrativo Aziendale di quasi due anni fa non è stato che l’epilogo di un lungo tentativo di coinvolgere le parti sindacali sui temi della sostenibilità e della necessità di mantenersi competitivi nel difficile mercato della Grande Distribuzione soprattutto sul territorio lombardo. Pur non avendo trovato un accordo condiviso su queste tematiche, Coop Lombardia ha comunque deciso di mantenersi coerente con gli impegni presi con i propri lavoratori, continuando a garantire i trattamenti di miglior favore già contenuti nel precedente Contratto Integrativo, attraverso un regolamento aziendale attualmente ancora in vigore. Coop Lombardia ha comunque rinnovato, in più di un’occasione, la propria disponibilità alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Integrativo che tenga però conto dell’elevata complessità del contesto competitivo in cui operiamo”.