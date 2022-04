Sesto alle 7 debutta a Vergiate per una puntata al femminile

‘Sesto alle 7’, la trasmissione radiofonica che non ha mai nascosto di essere ‘Fuori dal Comune’ esce nuovamente dai confini che hanno fatto la sua fortuna (quelli di Sesto Calende) e raggiunge, per un debutto, la vicina Vergiate.

Ad attendere gli speaker Marco Limbiati e Fabio Barisone, in Via Dante Alighieri al 5, ci sarà Annalisa Zanchin che ospiterà la trasmissione nel proprio salone di acconciature: un luogo dedicato a valorizzare la bellezza e riconquistare il proprio stile.

A fare gli onori di casa, nella città dove nascono gli elicotteri di Leonardo, il sindaco Daniele Parrino a soli sei mesi dal suo insediamento dopo il passaggio di testimone con Maurizio Leorato.

Quella di venerdì 29 aprile, come da tradizione alle ore 19, sarà una puntata ‘tutta al femminile’ dal dna vergiatese, la città cerniera che collega il Basso Verbano verso Sesto Calende, la Valbossa in direzione Mornago e anche il gallaratese, verso sud e Somma Lombardo.

Ospiti, infatti, di questo appuntamento saranno due scrittrici ed una pittrice. Ai microfoni di SMS Radio, la Web Radio dalla quale viene trasmesso ‘Sesto alle 7’, si alterneranno la ‘Giallista’ Ketty Monaco, Silvana Giletto autrice di libri i cui titoli sono in dialetto siciliano pur che il contenuto sia in italiano e Lia Adornato che come pittrice è stata anche allieva del Sestese Arsenio De Boni.

“Troverete, come sempre, la conduzione affidata a Fabio Barisone e Marco Limbiati, con il supporto tecnico di DJ MAUZ e DJ CLO, affiancati dalla voce femminile della Susy Milani” spiegano gli autori della trasmissione sulle Onde Radio di Sms Radio, (seguibile a questo link http://www.smsradio.net o sull’app (solo su piattaforma Android) di Sms Radio.

Ascolta la versione integrale della puntata precedente attraverso il Podcast: