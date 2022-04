A Sesto Calende scatti, simboli e labirinti nell’incontro del FotovideoClub Verbano

Venerdì 8 aprile in Sala Cesare da Sesto l’incontro a cura di Cristina Moregola alla scoperta di un simbolo le cui radici risalgono all’antichità: il labirinto

Continuano a Sesto Calende gli appuntamenti a cadenza bisettimanale organizzati dal Fotovideoclub Verbano nella sala espositiva Cesare da Sesto. Dopo l’incontro dedicato al rapporto tra la fotografia, la comunicazione pubblicitaria di Campari è in programma alle ore 21 di domani, venerdì 8 aprile, l’incontro a cura di Cristina Moregola che avrà come tema centrale il “simbolismo del labirinto“, un topos, letterario e non solo, risalente all’alba dei tempi, basti pensare al mito di Dedalo.

L’incontro, spiega l’associazione degli amanti della fotografia, si propone come “un itinerario all’interno di un simbolo antico e universalmente conosciuto alla scoperta delle forme originarie e dell’importanza che il labirinto ha avuto nelle diverse culture che ha attraversato a partire dalla preistoria fino all’età moderna”.

La curatrice: Cristina Moregola

Cristina Moregola inizia la sua attività professionale presso la Fondazione Bandera per l’Arte di Busto Arsizio dove dal 2000 al 2009 si occupa di didattica museale, della gestione delle mostre e dell’ufficio stampa.

Dal 2009 la sua attività si rivolge principalmente all’organizzazione e curatela di eventi culturali, mostre d’arte e di fotografia per enti pubblici e privati.

Ha fatto parte della Commissione Cultura della Pinacoteca Villa Soranzo di Varallo Pombia, una piccola realtà culturale che nel corso degli anni ha ospitato nei suoi spazi importanti nomi del panorama artistico contemporaneo.

Dal 2014 è titolare di una galleria d’arte con sede in Busto Arsizio e nel 2016 torna alla Fondazione Bandera per l’ Arte dove ricopre il ruolo di responsabile della programmazione artistica e culturale