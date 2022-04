Settimana dell’intercultura a scuola tra ricette, animazioni e albi illustrati

“Noi abitiamo il mondo” è il titolo del progetto portato avanti dagli alunni della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia – Inarzo per la Settimana dell’intercultura, celebrata in tutte le scuole dell’Istituto comprensivo di Azzate dal 4 al 8 aprile.

«Abbiamo scelto questo titolo per indicare il nostro essere cittadini del mondo ed abbattere i confini e le distanze vivendo la diversità culturale come risorsa, arricchimento per noi stessi e per la nostra crescita umana e civica», spiega la referente di plesso Marzia Giorgetti.

Durante la settimana gli alunni più piccoli, delle classi 1^ e 2^, hanno visto il film d’animazione Ernest e Celestine mentre i più grandi (classi 3^, 4^ e 5^) hanno guardato Azur e Asmar. A tutti sono state proposte le letture animate di alcuni albi illustrati come Vorrei dirti (ed Fatatrak) e In una notte di temporale (di Y.Kimura), assieme a poesie sul tema dell’amicizia e diverse attività in atelier di educazione al bello, relative alle spezie del mondo con realizzazione di dipinti usando colori naturali.

Il filo conduttore del progetto infatti è stata la cucina nel mondo, con ricette interculturali condivise su un pudlet, bacheca virtuale dove gli alunni e le famiglie hanno postato foto i diversi piatti con foto e ricetta scritta.

Oggi, giovedì 7 aprile, l’evento di documentazione del percorso svolto, con tutti i piccoli studenti nel cortile della scuola per confrontarsi, giocare e cantare insieme “Lo scriverò nel vento” del Piccolo Coro Antoniano «che ben rappresenta lo spirito dell’iniziativa», scrivono le insegnanti citando alcune strofe.

«Esiste un linguaggio non verbale che è quello del cuore, della fratellanza e dell’accoglienza – aggiungono – in grado di abbattere ogni confine e di farci sentire parte di un unico mondo».

«La nostra scuola sceglie di adottare la prospettiva interculturale, ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra culture, per tutti gli alunni . Tale progettualità educativa nasce dal desiderio di accompagnare i bambini a vivere la multiculturalità, in una prospettiva interculturale che salvaguardia l’unicità di ciascuna persona e in una prospettiva inclusiva che rende significativa l’esperienza scolastica di ciascuno, indipendentemente dalle diversità culturali della sua etnia – scrivono le insegnanti – La nostra scuola primaria , in quanto comunità educante ed inclusiva infatti, vuole valorizzare da un lato la singolarità dell’identità culturale di ciascun bambino e, dall’altro, l’appartenenza ad una collettività ampia e composita, con l’intento di formare i futuri cittadini del mondo».