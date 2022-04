Sgomberato a Laveno Mombello lo stabile occupato da irregolari

In un’operazione congiunta di carabinieri, operatori del 118, Comune e Provincia di Varese stamattina, martedì 26 aprile, è stato sgomberato lo stabile di via Ceretti a Laveno Mombello. Si tratta di una struttura di proprietà della Provincia ma che rientra in area delocalizzate e destinato all’abbattimento nell’ambito dei lavori per la nuova via ferroviaria dell’AlpTransit.

Lo stabile da tempo era stato occupato abusivamente da persone irregolari sul territorio e, dopo alcuni episodi di violenza e un attento monitoraggio delle istituzioni e forze dell’ordine si è deciso di procedere allo sgombero.

Durante le operazioni tutti gli occupanti (meno di una decina) sono stati identificati dai carabinieri che hanno proceduto ai provvedimenti previsti per ogni irregolarità. Sul posto sono state trovate anche sostanze stupefacenti oltre ad ogni tipo di rifiuto.

La Provincia ha avviato i lavori per inibire nuovi accessi all’immobile. Sarà costruito un muro, sono state isolate le utenze e bloccati gli accessi e saranno effettuate anche alcune demolizioni all’interno in modo da evitare nuovi problemi in futuro, fino a quando sarà poi completamente demolito.

«Si stava delineando un vero e proprio problema per la sicurezza – commenta il consigliere provinciale delegato alla Sicurezza, Alberto Barcaro -. La situazione è stata monitorata attentamente con tutti gli enti coinvolti e infine abbiamo agito per risolvere una situazione di totale irregolarità».