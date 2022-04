Sgominata una banda di rapinatori a Legnano, erano l'”incubo” del centro

Sgominata la banda di rapinatori che era diventata l’incubo del centro di Legnano. La Polizia di Stato di Legnano, a seguito di un’attenta indagine, è riuscita ad individuare gli autori di una serie di violente rapine nella zona di via Bixio: si tratta di due uomini (entrambi di origine tunisina con vari precedenti per rapine) rispettivamente di 36 anni e 22 anni. Con loro sono stati denunciate anche altre tre persone: due ragazzi di 21 anni e uno di 20.

Indagini

Le indagini erano iniziate lo scorso ottobre dopo una efferata rapina in via Bixio. In questo caso i malviventi avevano aggredito un cittadino pakistano. La vittima era stata colpita con violenza ed erano stati utilizzati anche uno spray urticante e alcuni cocci di bottiglia di vetro. L’uomo era stato derubato del suo portafogli ed aveva riportato diverse lesioni, «un trauma policontusivo e una ferita da taglio al collo» con prognosi di 15 giorni. Nei mesi successivi si sono susseguite altre rapine, commesse sempre nel centro di Legnano. L’attività di indagine degli agenti si è conclusa a febbraio con la richiesta di custodia cautelare alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio a carico dei responsabili, e la risposta è arrivata nella mattinata di mercoledì 13 aprile: dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Busto Arsizio è stata emessa un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di due componenti della banda (gli altri sono stati denunciati a piede libero).

L’arresto

Il personale dell’Ufficio Investigativo della Polizia di Stato di Legnano si è quindi messo alla ricerca dei due rapinatori, due persone senza fissa dimora. Il primo è stato individuato nella zona via Bixio dove era stata commessa la prima rapina e dopo un breve pedinamento è stato fermato dagli agenti in una pizzeria della zona. Il secondo, che come gli agenti ben sapevano aveva una pratica di regolarizzazione in corso, è stato attirato nel Commissariato di via Gilardelli con la scusa di ulteriori elementi necessari proprio per la pratica. L’uomo, ignaro delle indagini condotte in questi mesi sul suo conto, è caduto nella trappola tesa dagli investigatori ed è stato arrestato proprio negli uffici del Commissariato. I due magrebini sono stati portati in carcere a Busto Arsizio. Uno degli arrestati è indagato anche per altre rapine, su cui sono in corso ancora indagini e non si esclude che vengano eseguiti ulteriori provvedimenti.

I poliziotti, guidati dal dirigente Ilenia Romano, sempre nell’ambito delle attività utili a reprimere situazioni di degrado e fenomeni di microcriminalità nei giorni scorsi hanno anche fermato un pusher di 23 anni che spacciava in pieno centro a Legnano.