Si alza di nuovo la curva dei contagi sul territorio di Luino

Torna ad alzarsi la curva dei contagi nel luinese. Secondo gli ultimi dati comunicati da ATS Insubria, in data 28 marzo, all’amministrazione di Luino, i casi positivi sul territorio risultano essere 195: 29 in più rispetto a quelli registrati in data 21 marzo.

La fascia maggiormente colpita, con 57 casi, la fascia “intermedia” 31-50. Seguita da quella giovanissima, 0-18, con 47, da quella 51-70 con 41, e da quella over 70 con 31. “Meno” colpita la fascia 19-30 (19).