Si apre l’area cantiere per l’abbattimento del padiglione Dansi Boffi all’ospedale di Varese

A sei anni dall’annuncio del finanziamento, questa mattina è avvenuto l’affidamento dell’area cantiere alla ditta che dovrà realizzare il nuovo padiglione per la dialisi all’ospedale di Varese.

L’attuale edificio intitolato a Dansi Boffi verrà abbattuto e al suo posto sorgerà una palazzina di tre piani dove troverà nuovamente posto la Dialisi Cal rinnovata oltre agli ambulatori di senologia e riabilitazione e ulteriori aule dedicate alla formazione del personale.

A fine marzo, le attività ospitate nello stabile erano state trasferite al secondo piano del padiglione centrale dove era c’era prima l’area di degenti per subacuti. Il servizio verrà allestito in via provvisoria con macchinari che la Sette Laghi ha preso a noleggio.

Lo stanziamento è di 16 milioni e 580.000 euro. La fine dei lavori è prevista per dicembre 2024.