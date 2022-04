Si chiude Cortisonici Ragazzi e premia il corto bolognese “Adesso io sono qui”

Si è chiuso questa mattina, con le premiazioni, Cortisonici Ragazzi, la sezione del festival del Cortometraggio varesino riservata ai cortometraggi realizzati dai giovani registi tra i 14 e 20 anni.

I film sono stati scelti dalla giuria formata dall’associazione Covo e i vincitori sono: il corto dal titolo “Adesso io sono qui” di Tiziana Passerini (Casa Merlani Bologna CEIS) 3’30’’. La motivazione è la seguente: “Abbiamo deciso di dare il primo premio al cortometraggio “Adesso io sono qui” proposto da casa Merlani, centro di accoglienza a Bologna per minori non accompagnati, aperto dal 2015. Ci ha colpito fin da subito per la sua originalità: sicuramente l’aspetto visivo e la decisione di realizzare un video in stop – motion utilizzando disegni degli studenti e non solo; ha colpito inoltre il linguaggio e la potenza del messaggio trasmesso. In pochi minuti abbiamo conosciuto il passato, il viaggio e le speranze di tutti i 29 studenti che hanno condiviso e raccontato la propria storia”.

La giuria ha deciso di dare anche una menzione speciale a Parallel, di Sofia Bernasconi e Bianca Fiordalisi (Liceo Artistico Don Milani Venegono Inferiore) 3’02’’. La motivazione: “Un cortometraggio che a nostro parere merita un riconoscimento speciale, in primis per l’originalità della storia raccontata, che di discosta dal resto dei cortometraggi proposti, proponendo un scenario composto da un universo parallelo, simile ma al contempo opposto all’originale, dove la giornata del protagonista, iniziata normalmente, viene stravolta in poco tempo fino alla peggiore delle conclusioni, la morte. La sorpresa non è affatto scontata e la narrazione esterna, se pur non eccelsa, travolgono lo spettatore mantenendo la suspance e l’attenzione allo schermo. In secondo luogo premiamo questo cortometraggio animato per l’originalità del disegno, che prende spunto dagli anime giapponesi ma certamente mostra una sua identità nuova e non scontata, semplice ed efficace”.

Stasera, alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di Varese si terrà la finale del concorso.