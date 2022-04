Ai campionati italiani di tennistavolo a Lozza il tifo è per il varesino Luca Franceschini

Inizieranno domani mattina, sabato 2 aprile, alle 10 e si concluderanno domenica 3 alle 13.30 i Campionati Italiani di TennisTavolo della FISDIR.

«E’ un evento molto interessante perché non se ne vedono così tutti i giorni – racconta Andrea D’Elia, allenatore della Polha Varese – parliamo di ragazzi con disabilità intellettivo relazionale. Io sono 15 anni che alleno ragazzi della Polha e Luca Franceschini è il nostro atleta, che giocherà sabato».

In occasione del suo quarantesimo anniversario, Polha Varese, non potendo organizzare una festa a causa delle restrizioni Covid, ha deciso di organizzare quattro manifestazioni: campionati di nuoto, tenutisi a febbraio, tennis tavolo, che avranno luogo per l’appunto questo fine settimana, a giugno bocce e per finire atletica.

L’evento sportivo del 2-3 aprile vedrà protagoniste 17 squadre partecipanti, di cui 10 provengono dal sud Italia, e 57 atleti.

«L’ambito della disabilità è un settore poco seguito, però quando vado a questi eventi è sensazionale vedere i ragazzi che si divertono e hanno uno spirito agonistico impressionante ed è bellissimo vederli giocare – racconta D’Elia – Sono eventi da vivere, perché ti rendi conto di quanto sia genuino il loro ambiente in termini anche di relazione e gioco e soprattutto quanto cambia rispetto al classico ambiente sportivo».

E prosegue: «A volte non apprezziamo la vita nel modo giusto, ma è fantastico vedere questi ragazzi felicissimi di essere li a giocare. Nella loro disabilità riescono a trasmettere un messaggio di entusiasmo. Non mi piace dividere a metà due gruppi, normodotati e disabili, perché non dovrebbe essere cosi – conclude – Però quando li guardi gareggiare ti rendi conto davvero quanto sia importante prendere tutto il buono che nasce da questi ragazzi».