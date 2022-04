Si è spenta Tiziana Mona, prima donna a condurre un telegiornale in Europa

(Foto tratta dal sito della Rsi.ch)

Si è spenta all’età di 78 anni Tiziana Mona, la prima giornalista a condurre un telegiornale in Europa. Battagliera e impegnata in molte cause, nel 1969 Tiziana Mona condusse il telegiornale della Svizzera Italiana, un evento storico quando ancora nel suo paese le donne non avevano diritto di voto.

I suoi cavalli di battaglia in campo civile sono stati proprio la causa femminile, la difesa del territorio ticinese e, in particolare, quello della Leventina. Faceva parte del comitato Festival del Cinema di Locarno.

Non si tirò indietro nemmeno da inviata seguendo per la TSI eventi da capo servizio o coordinatrice dei programma.

Con l’arrivo della pensione continuò essere presente nel mondo della comunicazione e della televisione.