Si svela Persone e Città, l’associazione che vuole “riprendersi la politica”

Persone & Città, il laboratorio politico che avevamo “svelato” tempo fa chiamandolo “la lista che non c’è”, è finalmente uscito allo scoperto diventando una associazione strutturata: con una sede (In piazza Marsala 2 a Varese), un carnet di eventi per stimolare il dibattito tra i cittadini e un gruppo di persone già ben connotate nella Varese produttiva e solidale.

Non per niente si presentano citando don Milani: “Ho imparato che il problema dell’altro è uguale al mio. Sortirne insieme è politica; sortirne da solo è avarizia”. «La politica riprende la sua vocazione e si dà una chance, quella di tornare a tradurre in scelte adeguate i valori condivisi, ad essere fattore determinante per la coesione delle comunità locali e per una unità di popolo – spiega il presidente dell’associazione, Raffaele Nurra – “Persone&Città” vuole contribuire a questo lavoro, necessario ed urgente, e si propone come luogo libero di incontro e di dialogo, come ambito in cui poter condividere il gusto di esserci, cioè di essere insieme indomabilmente all’opera come costruttori di bene comune».

Tra nomi storici della politica, volti noti dell’associazionismo varesino e professionisti stimati, l’associazione si presenta con un suo peso specifico ben definito: insieme al presidente Nurra, stimato architetto, componente del consiglio dell’Ordine varesino, vicepresidente è Mauro Pramaggiore, manager di multinazionali e per tre mandati consigliere comunale a Varese. Insieme a loro l’esperto in formazione ed ex assessore ai servizi sociali Enrico Angelini, il noto fiscalista Giovanni Bottinelli, l’imprenditore e vicepresidente di Confapi Candido Manzoni, il direttore generale della cooperativa Ballafon Luca Dal Ben, l’avvocato Barbara Chelazzi, il docente dell’università Bocconi Alberto Bramanti, e i giovani Giacomo Visconti e Carlo Grazioli : tutti uniti dall’unico desiderio di ritornare a discutere di società e politica senza ingombranti bagagli ideologici e di parte.

«Ho aderito con piacere a questo tentativo, a questa esperienza – ha chiarito Barbara Chelazzi – Proprio perché non è una corrente di Partito, non è un Comitato elettorale orientato verso questo o quel Candidato già deciso in altre, spesso segrete stanze lontane anni luce dalle Persone e dalla realtà e nemmeno è un contenitore fintamente civico».

«È arrivato il momento di ritornare ad una critica costruttiva, al vero significato della critica – ha aggiunto Mauro Pramaggiore – Trattenendo il valore delle cose in cui ci imbattiamo, senza pregiudizi, aperti al confronto».

“ABITARE LA PROSSIMITÀ”: SI ISPIRA AL LIBRO CHE PROPONE LA CITTÀ IN 15 MINUTI IL PRIMO CICLO DI INCONTRI DELL’ASSOCIAZIONE

Il primo appuntamento dell’associazione è già dietro l’angolo: si tratta del ciclo di incontri “Abitare la Prossimità”, fortemente orientati a fornire strumenti utili a far crescere la consapevolezza che prendersi cura della città, e, più in generale, della realtà circostante, sia una dimensione fondamentale della persona.

Il ciclo si snoda in quattro incontri, da aprile a luglio, e trae origine dal recente volume di Ezio Manzini «Abitare la prossimità. Idee per la città dei 15 minuti» (Edizioni EGEA, Milano) che tanto ha influenzato il parlare sociologico e politico di questi ultimi tempi.

Gli incontri seguiranno uno schema ricorrente, suddivisi in tre parti: una introduzione al tema da parte di Alberto Bramanti, che è coordinatore scientifico dell’iniziativa; una discussione del tema da parte di un testimone esterno scelto per la sua specifica competenza ed esperienza professionale; una parte finale di domande, testimonianze e dibattito tra i partecipanti all’incontro e i relatori.

Fra i Relatori ci saranno Federico Visconti, Magnifico Rettore dell’Università LIUC di Castellanza, Guido BONOLDI, già Presidente della Fondazione Molina e Consigliere delegato alla Sanità del Comune di Varese, Alberto Mazzucchelli Progettista, Ivana Pais Professoressa ordinaria di Sociologia Economica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il primo incontro è fissato per giovedì 7 aprile alle 20.30 nella sala di Varesevive, in via S. Francesco 26 a Varese, e si intitola “Traiettorie della Prossimità: Che cos’è la prossimità?”. Ad introdurre la serata sarà Alberto Bramanti, professore di Economia Regionale ed Urbana dell’Università Bocconi di Milano e membro

del Consiglio direttivo dell’Associazione «Persone&Città». Protagonista della discussione – che vedrà domande, testimonianze e dibattito tra i partecipanti – sarà Federico Visconti, professore ordinario di Economia Aziendale e Magnifico Rettore dell’Università LIUC di Castellanza.