Sicurezza e videosorveglianza a Varese, un’unica piattaforma digitale con Forze dell’ordine e Polizia locale

Tutte le telecamere collegate ad un sistema unico di telecontrollo supervisionato in contemporanea dalla Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. Un programma unico che gestirà le immagini che arrivano dalle videocamere sparse dal territorio e che automaticamente finiranno sugli schermi delle Forze dell’Ordine e degli agenti della Polizia locale di Varese.

«Si tratta – spiega l’assessore Raffaele Catalano – di una innovazione importante a cui abbiamo lavorato in questo periodo che consentirà di avere un maggiore presidio del territorio effettuato con più rapidità ed efficienza grazie alla nuova piattaforma digitale a cui tutti gli impianti cittadini di videosorveglianza sono ora collegati».

L’iniziativa è stata portata avanti in questi mesi e ora si sta procedendo con la formazione degli agenti delle Forze dell’ordine e Polizia locale all’utilizzo del nuovo programma. Parallelamente in questi mesi si è intervenuti sulla sostituzione di decine di videocamere obsolete con impianti di ultima generazione, come ad esempio in piazza Repubblica, o nelle zone davanti alle scuole e in varie parti del centro cittadino. Su tantissimi altri impianti esistenti invece è stata fatta la manutenzione necessaria per aumentarne le prestazioni. Infine ci sono quelle nuove che si stanno installando nella zona stazioni e in altre aree che porteranno alla fine dei lavori il numero delle videocamere a quasi 200 impianti.

«Tra qualche giorno presenteremo il nuovo sistema di videosorveglianza – spiega l’assessore Catalano – con le novità della piattaforma digitale che potranno utilizzare in contemporanea le Forze dell’ordine e la Polizia locale. Presenteremo inoltre le nuove aree che sono coperte dalle telecamere e il loro funzionamento. Si tratta di un passaggio importante per la sicurezza in città grazie ad impianti rinnovati e una tecnologia moderna ed efficiente».