Silvana Giamberini ufficialmente in campo per le prossime elezioni a Sumirago

Dai banchi della minoranza in quota Lega a candidata sindaco di un’alleanza estesa a tre diverse anime: Silvana Giamberini sarà in lizza per le elezioni comunali del prossimo 12 giugno.

A sostenere la candidata sono il gruppo della Lega, capitanato dal segretario Daniele Zorzo, il gruppo di “Insieme per cambiare Sumirago”, già presente ai banchi della minoranza con il consigliere Luca Bidoglio, e una componente di indipendenti, tra i quali Fabio Pieriboni.

«Sono onorata che tutta la coalizione abbiamo scelto e appoggiato la mia candidatura – racconta Gaimberini -, io mi metto a disposizione, insieme ai nostri concittadini, per impegnarci a far rifiorire questo nostro paese che da dieci anni si è un po’ fermato».

La neocadidata vive a Caidate, è stata vicesindaco e assessore dal 1994 al 2004 ed è impegnata in diverse realtà di volontariato in paese: «dopo una lunga carriera all’interno di un’azienda oggi sono pensionata e mi sono dedicata molto al volontariato. Da 40 anni presto il mio impegno al patronato Acli di Sumirago per lo svolgimento delle pratiche fiscali dei cittadini, inoltre sono impegnata nell’accompagnamento scolastico sul pullman della scuola primaria».

La coalizione

«Siamo tre forze che si sono alleate nel nome di Sumirago – spiega il segretario leghista Zorzo -. Siamo arrivati a questo punto dopo la chiamata che il nostro partito ha fatto dallo scorso dicembre. Ci siamo messi in ascolto nei nostri gazebo e abbiamo raccolto la disponibilità di tutti coloro che avevano voglia di rimboccarsi le maniche e dare una mano: sono stati tantissimi, tanto che è nato un gruppo di indipendenti che avrà un suo simbolo all’interno della coalizione. Con il gruppo “Insieme per cambiare Sumirago”, invece, l’intesa è nata tra i banchi della minoranza dopo aver già collaborato insieme su diversi progetti in questi anni».

«Il nostro gruppo aveva aperto una riflessione di partecipazione sia con l’attuale maggioranza che con la Lega – Spiega Luca Bidoglio di “Insieme per cambiare Sumirago” -. Se da un lato abbiamo trovato una certa chiusura qui, invece, si è sviluppata subito la possibilità di lavorare bene insieme, con una coalizione allargata e partecipata anche da cittadini indipendenti. Inoltre ci siamo trovati d’accordo immediatamente sulla figura della candidata e quindi direi che siamo molto soddisfatti del percorso che sta per iniziare».

«Il termine indipendenti lo dice la parola nasce dalla nostra diversa collocazione politica rispetto a lega e insieme per cambiare – spiega Fabio Pieriboni -. Ciononostante, in questi mesi, confrontandoci con esse abbiamo trovato innumerevoli punti in comune. Ma soprattutto il nome del candidato sindaco già da tempo deciso, segno di feeling tra le parti. Sicuri di poter dare un contributo decisivo e determinante sotto molti aspetti, abbiamo iniziato a lavorare ad un progetto condiviso con l unico obbiettivo di ritrovare la strada che ci porterà a sviluppare un processo di rinnovamento e di crescita sociale con la partecipazione attiva da parte di tutti. C’è finalmente bisogno di amministratori Seri e disinteressati, capaci e conoscitori delle leggi e in grado di creare e garantire le condizioni nelle quali il bene collettivo venga perseguito e affermato quotidianamente. Nessuno sarà lasciato solo».