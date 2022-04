Il sindaco e l’assessore di Vedano ringraziano Brumotti per aver denunciato lo spaccio nei boschi

Il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio e l’assessore alla sicurezza Carmen Simonetta Ghiraldi si complimentano per il servizio di inchiesta giornalistica che ha posto sotto i riflettori una incresciosa situazione riguardante la sicurezza del nostro territorio di cui avevano denunciato da tempo la necessità di un intervento risolutivo.

«Abbiamo più volte rappresentato la situazione alle forze dell’ordine e nelle periodiche sedute del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza» prosegue il sindaco, «ricevendo rassicurazioni sulla presa in carico della problematica e sul costante monitoraggio delle aree interessate».

Il sindaco ribadisce che «Il comune di Vedano Olona ha sempre messo a disposizione il servizio di Polizia Locale per tutte le azioni di prevenzione e contrasto alle attività illecite con tutta la dotazione tecnologica dell’ente per acquisire preziose informazioni e dati utili alla magistratura inquirente. In queste ore stiamo valutando insieme alle Forze dell’Ordine e il comune di Malnate ulteriori azioni da implementare per arginare l’odioso fenomeno dello spaccio peraltro imperante in molti boschi della Lombardia».

L’amministrazione auspica in ogni caso che le riprese televisive siano integralmente messe a disposizione delle autorità preposte al fine di perseguire i responsabili degli odiosi reati.

Il Comune di Vedano Olona può vantare una dotazione tecnologica importante con 3 varchi lettura targhe e oltre 30 punti videosorvegliati con strumenti allo stato dell’arte. Nel corso degli anni si è sviluppato, sulla spinta dei cittadini, un solido e diffuso Controllo del Vicinato, un valido strumento di prevenzione e di coesione sociale, che collabora fattivamente con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale con segnalazioni frequenti e puntuali.

«Sulla base di questa positiva esperienza chiediamo quindi a tutti i cittadini di collaborare con le autorità segnalando senza indugio ogni movimento ritenuto anomalo o sospetto al 112 e alla Polizia Locale. Per rafforzare il presidio del territorio comunale è stato previsto nel piano del fabbisogno del personale l’assunzione di un nuovo agente di Polizia Locale».

«Invitiamo infine i cittadini a partecipare alle iniziative in programma per riscoprire il territorio e le risorse naturalistiche del nostro comune tra cui la vallata del torrente Quadronna, parte del PLIS del Lanza, perché un territorio frequentato e vissuto dai cittadini è il miglior antidoto verso i malintenzionati».