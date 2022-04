Società fiduciaria senza licenze nel Luganese: il titolare era già stato condannato

Continuava a svolgere la sua professione di “fiduciario” nonostante non avesse le autorizzazioni e fosse stato condannato per esercizio abusivo della professione.

Polizia cantonale e autorità di vigilanza sono intervenute su mandato della polizia cantonale per chiudere una società fiduciaria con sede nel Luganese. In base alle risultanze e alle verifiche effettuate è infatti emerso che il titolare un 57enne cittadino svizzero svolgeva l’attività in assenza delle necessarie autorizzazioni. L’uomo aveva già subito una condanna nel 2019. Nel contesto delle verifiche e delle perquisizioni, è stata sequestrata diversa documentazione che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti.