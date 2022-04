Soragni e il centrodestra contro la giunta Cerini: “Strade, pulizia e segnaletica di Castellanza peggiorano”

«La qualità delle manutenzioni di strade, segnaletica a Castellanza sta peggiorando. Ed anche sul fronte della raccolta rifiuti non ci sono miglioramenti, anzi: è all’ordine del giorno la mancata esecuzione del servizio di spazzamento, l’ultimo caso, sabato 23 aprile, in Piazza San Bernardo e zone limitrofe. E quando anche viene eseguito il risultato è spesso insufficiente».

È severo l’attacco che il gruppo di opposizione Centrodestra per Castellanza, capitanato da Angelo Soragni, ha voluto portare nei confronti della giunta guidata da Mirella Cerini, sul tema della manutenzione e del decoro urbano (cavallo di battaglia anche della campagna elettorale, ndr).

Secondo Soragni e il suo gruppo ora, a sottolineare questi disservizi, «non siamo più solo noi rappresentanti della minoranza in consiglio comunale ma anche un numero sempre crescente di cittadini. Proprio in questi giorni, su un noto social, è apparso lo sfogo di un giovane rappresentante della protezione civile di Castellanza che, con termini piuttosto espliciti, ha messo in evidenza lo stato precario in cui versano un numero sempre maggiore di strade cittadine, facendo riferimento a interventi che sono “… la toppa della toppa della contro-toppa”: un commento colorito per descrivere una reale situazione di disagio. Ma questo è solo un esempio, tra le molte segnalazioni».

Infine la domanda a sindaco e giunta: «L’Amministrazione Cerini anche di fronte a rimostranze portate direttamente dai cittadini continuerà a non fare nulla?»