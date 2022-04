“SPID in ogni dove TOUR 2022” fa tappa al Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio

COS’E’?

Tour itinerante , in presenza, che ha come obiettivo principale l’attivazione facilitata e l’utilizzo semplificato dell’identità digitale: il primo passo, in sicurezza, nella dimensione digitale del Paese.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

Tutti i cittadini, soprattutto quelli meno avvezzi alla tecnologia.

QUANTO COSTA?

L’attivazione per i cittadini e la partecipazione delle Organizzazioni è completamente gratuita.

IN COSA CONSISTE LA TAPPA DEL TOUR?

Ogni tappa sarà programmata e coordinata da MigliorAttivaMente APS.

Il gestore di identità digitale (SPID Provider) metterà a disposizione l’addetto al riconoscimento ed il servizio, nei giorni e presso i luoghi programmati, per l’attivazione dello SPID.

SPID in ogni dove TOUR 2022 fa tappa a Busto Arsizio

Domenica 10 aprile dalle ore 14 presso la portineria del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio troverete una postazione dedicata per poter attivare il vostro SPID.

Cosa dovete portare per abilitare lo SPID?

Documento italiano (carta identità, patente, passaporto) in corso di validità

Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria) in corso di validità

Email (immediatamente leggibile durante il riconoscimento)

Cellulare personale che possa ricevere SMS (immediatamente leggibile durante il riconoscimento)

E se avete il documento scaduto?

PRIMA di partecipare alla Tappa rinnovate il vostro documento:

per Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria)

per Carta Identità Elettronica (CIE)

Per maggiori informazioni potete scrivere una mail a: info@migliorattivamente.org