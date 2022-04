“Staffette resistenti. In bici alla scoperta dei luoghi della memoria”. Il 24 aprile appuntamento con Anpi e Fiab Varese

È per domenica 24 aprile in piazza S. Evasio a Varese l’appuntamento con l’evento “Staffette resistenti. In bici alla scoperta dei luoghi della memoria“, organizzato dalla sezione Anpi “Claudio Macchi” e l’associazione Fiab Varese Ciclocittà.

L’idea, nata da gruppo di giovani che ha recentemente scelto di iscriversi all’associazione partigiana, è quella di percorrere insieme ai partecipanti un itinerario tra i luoghi della Resistenza e della memoria varesina. «La necessità di un passaggio di testimone tra le generazioni ci ha guidati in un percorso che vuole riportare al centro i nomi, i volti, le storie della Resistenza e dell’antifascismo varesino – spiega dal gruppo “Anpigiovane” Andrea Cazzolaro -. Pensiamo che sia necessario partire dai luoghi che attraversiamo quotidianamente e che custodiscono preziosi frammenti di storia e di identità».

«Riscoprendoli saremo in grado di vivere la città e suoi spazi con una nuova consapevolezza, necessaria per rispondere alle domande che ci muovono sin dall’inizio di questo percorso: cosa ci insegnano le vicende della Resistenza? come possiamo rendere vivi nella nostra realtà quegli esempi e quei valori? Per queste ragioni abbiamo immaginato un itinerario nel cuore della città che ci conduca in quei luoghi e che renda vivo e partecipato quel passaggio di testimone tra generazioni resistenti».

L’appuntamento è alle ore 10, muniti di bicicletta e di tutto ciò che necessario per resistere, anche, alla pioggia se le previsioni dovessero essere incerte.